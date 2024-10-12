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Новый купе-кроссовер Citroen Basalt получил 4 звезды в первом краш-тесте

Машина едва не достигла максимальной оценки

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Citroen совсем недавно выпустила новый бюджетный купеобразный кроссовер Basalt. Информации об уровне ее безопасности до сих пор не было, но на днях автомобиль прошел краш-тесты в Индии. 

Автомобиль протестировали по протоколу BNCAP (индийский аналог EuroNCAP), в ходе которого Basalt показал себя как безопасный.

Общая оценка новинки «Ситроен» составила 4 звезды из 5. За защиту взрослых «Базальту» присвоили 26,19 балла из максимальных 32-х, а за защиту детей 35,90 балла из 49 возможных. 

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В Citroen заявляют, что их новых купе-кроссовер изготовлен из высоко- и сверхвысокопрочной стали, которые позволят ему лучше справляться с фронтальными и боковыми ударами. 

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Машина комплектуется двумя бензиновыми моторами рабочим объемом 1,2-литра. Первый представляет собой атмосферный двигатель на 82 л.с. и 115 Нм, а второй – турбированный (на 110 л.с. и 190 Нм). В пару к ним идут 5- и 6-скоростная «механика», либо 6-диапазонный «автомат». 

Цены на Citroen Basalt начинаются от 9 тысяч 500 долларов или 915 тысяч рублей по действующему курсу.

Фото:BNCAP, Citroen

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