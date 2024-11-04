Шпионы подсмотрели новое поколение Kia Seltos 2026

В Сети появились первые шпионские фотографии второго поколения кроссовера Kia Seltos, который долгое время продавался в России официально. Тестовый прототип реформенного корейского SUV запечатлели на родине во время испытаний. Снимками машины поделилось издание «HealerTV».

Как и полагается еще не готовому к дебюту автомобилю, кузов Seltos 2026 был сильно закамуфлирован. Но несмотря на это инсайдеры уже знают, чего можно ждать как от внешности, так и от технической части новинки.

Изменения внешности

Ранние сообщения южнокорейской прессы говорят о том, что во второй генерации Seltos переживет радикальные перемены в экстерьере, обзаведясь новой передней и задней частями кузова. Машине может достаться экстерьер, роднящий ее с электрическими «паркетниками» марки (линейка EV).

Кроссовер может обзавестись другими фарами на манер Sorento, а также получить потайные дверные ручки.

Технические перемены

Ходят слухи, что Seltos 2 поколения будет использовать бензиновый двигатель исключительно в паре с гибридной системой, заимствованной напрямую у последних Hyundai Kona и Hyundai i30. Это означает, что под капотом компакта может занять место 1,6-литровая бензиновая «четверка», которая в сочетании с тяговой батареей будет способна демонстрировать расход топлива около 3,9-литра на 100 км.

Кроме того, журналисты нескольких авторитетных СМИ утверждают, что в Kia разрабатывают специальную систему электрического полного привода, которая должна помочь Seltos в продажах в Европе. Вероятно, речь идет об установке по типу Corolla Cross с отдельным электромотором, приводящим в движение заднюю ось.