На авторынок России выбрался компакт-кроссовер Honda, который расходует всего 5,4-л на 100 километров

Японский автопроизводитель Honda активно развивает свою линейку кроссоверов, в частности электрифицированные модели. Одна из них – гибрид HR-V, который недавно стал доступен для покупателей на авторынке России.

Редакция Daily-Motor.Ru провела анализ порталов-классифайдов, где «серые» дилеры выкладывают объявления о продаже ввезенных по параллельному импорту машин, и выяснила, что недавно до РФ добрались «паркетники» Honda HR-V. Гибридные варианты этой модели интересны тем, что обладают крайне небольшим расходом топлива.

Согласно паспортным характеристикам, японские вседорожники потребляют в среднем всего 5,4-литра горючего на каждые 100 километров пути. В качестве двигателей в них используется полуторалитровый атмосферный мотор, развивающий 107 лошадиных сил. Интересно, но приводит машину в движение отнюдь не он. ДВС используется в качестве генератора для электрического мотора на 131 л.с.

Внешне гибридный HR-V можно узнать по решетке радиатора из тонких ламелей, интегрированных в бампер, строгой оптике со светодиодными «бровями» над основными фарами и спрятанным в стойках задним дверным ручкам.

Машина способна похвастаться неплохим оснащением даже несмотря на статус «бюджетника».

В ее арсенал входят такие полезные системы комфорта как климат- и круиз-контроль (причем последний – адаптивный), мультимедийная система с сенсорным экраном, камера заднего вида, панорамная крыша, 360-градусная камера, система контроля «слепых» зон и электропривод багажной двери.

HR-V Hybrid оценен в России в сумму от 4 миллионов 100 до 5 миллионов 290 тысяч рублей. Окончательная цена зависит от выбранной покупателем комплектации и выбранного дилера.