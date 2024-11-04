У Suzuki появился электрический кроссовер Vitara

Suzuki остается одним из последних массовых японских брендов, которые до сих пор не выпустили свой первый электромобиль. Но вскоре это изменится, ведь компания подготовила не просто электрокар, а электрический кроссовер, который назвали e Vitara.

Новый небольшой вседорожник, на 100-процентов работающий на электротяге, появится в продаже в следующем году и навяжет конкуренцию Skoda Elroq и Kia EV3, а также другим представителям компактного EV-класса.

E Vitara оказалась на 100 мм длиннее своей бензиновой версии. Расстояние между осями в случае с ней превышает аналог с ДВС на 200 мм, что позволяет обеспечить больший объем внутреннего пространства. Новый электрический SUV также шире и выше. И, разумеется, тяжелее.

Самая легкая версия машины весит 1702 кг, в то время как «топовый» двухмоторный вариант склоняет чашу весов почти на 1900 кг.

Внешне машина сильно похожа на концепт Suzuki eVX, представленный в начале 2023 года. Оба автомобиля обладают угловатыми колесными арками, одинаковыми линиями крыши и широкой пластиковой облицовкой периметра кузова.

В серийной модели порт для зарядки расположится в левом крыле, дверные ручки будут установлены не заподлицо, как у прототипа, а традиционным образом (правда задние все же скроют в стойках кузова).

В основе машины лежит платформа Heartect-e, предназначена специально для электромобилей. В начальном уровне оснащения e Vitara предусмотрит в оснащении батарею на 49 кВт/ч и передний электромотор, выдающий 142 лошадиные силы и 189 Нм крутящего момента.

Версия среднего класса получит более крупный аккумулятор на 61 кВт/ч и 172-сильный электродвигатель. Что касается «топовой» модификации, то ей будет положено сразу два электромотора (по одному на каждой из осей), которые обеспечат 181 л.с., 300 Нм момента и возможность использования системы полного привода.

Выпуск Suzuki e Vitara начнется в Индии весной 2025 года. Машина заявлена как глобальная, а значит будет продаваться не только в развивающихся странах, но и в развитых. В Европе кроссовер ждут к лету следующего года.