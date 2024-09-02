Рестайлинговый кросс-фастбэк Citroen C4X показали на первых шпионских фото

Летом 2022 года компания Citroen явила миру свой новый кроссовый фастбэк, получивший название C4X. Машина была разработана с целью объединить в себе два сегмента – хэтчбеков и кроссоверов, а также заполнить пустое место в гамме моделей автопроизводителя.

Спустя больше, чем 2 года, французы начали готовить рестайлинговую версию C4X, которую случайно подловили во время тестов фотошпионы.

Снимками реформенного кросс-фастбэка C4X поделилось испанское издание «Cochespias». Как видно на сделанных шпионских фото, кардинальных изменений в дизайне машины не произойдет. C4X получит слегка переделанную переднюю часть кузова со свежим логотипом бренда, который, в свою очередь, потребует другой штамповки края капота. Автомобиль поменяет форму оптики, а также сменит контур светодиодных дневных ходовых огней по типу новых Citroen C3 и C3 Aircross.

Кроме того, машину ждет появление переделанных бамперов и немного другой крышки багажника с более выраженным спойлером.

О переменах в салоне C4X пока можно только догадываться, но технически кросс-хэтчбек с большой долей вероятности останется прежним.

Под его капотом должны расположиться те же силовые агрегаты, что и раньше: бензиновый мотор PureTech на 100 и 130 лошадиных сил, мягкие гибриды на 100 и 136 л.с., а также дизельный мотор, выдающий 130 «скакунов». Не откажутся в этом проекте французы и от полностью электрических установок, развивающих 136 и 156 «сил» соответственно.

Журналисты уверяют, что до премьеры машины осталось недолго. Презентация новинки Citroen может состояться уже этой осенью на автосалоне в Париже, который пройдет с 14 по 20 октября.