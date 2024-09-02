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Рестайлинговый кросс-фастбэк Citroen C4X показали на первых шпионских фото

Реформенную машину засняли во время тестов

Текст: Ростислав Архипов
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Летом 2022 года компания Citroen явила миру свой новый кроссовый фастбэк, получивший название C4X. Машина была разработана с целью объединить в себе два сегмента – хэтчбеков и кроссоверов, а также заполнить пустое место в гамме моделей автопроизводителя. 

Спустя больше, чем 2 года, французы начали готовить рестайлинговую версию C4X, которую случайно подловили во время тестов фотошпионы. 

la citroen c4x restylee a ete debusquee lors du tournage du film publicitaire

Снимками реформенного кросс-фастбэка C4X поделилось испанское издание «Cochespias». Как видно на сделанных шпионских фото, кардинальных изменений в дизайне машины не произойдет. C4X получит слегка переделанную переднюю часть кузова со свежим логотипом бренда, который, в свою очередь, потребует другой штамповки края капота. Автомобиль поменяет форму оптики, а также сменит контур светодиодных дневных ходовых огней по типу новых Citroen C3 и C3 Aircross. 

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Кроме того, машину ждет появление переделанных бамперов и немного другой крышки багажника с более выраженным спойлером. 

le modele du coffre de la citroen c4x restyle evolue et lui confere davantage de dynamisme

О переменах в салоне C4X пока можно только догадываться, но технически кросс-хэтчбек с большой долей вероятности останется прежним.

Под его капотом должны расположиться те же силовые агрегаты, что и раньше: бензиновый мотор PureTech на 100 и 130 лошадиных сил, мягкие гибриды на 100 и 136 л.с., а также дизельный мотор, выдающий 130 «скакунов». Не откажутся в этом проекте французы и от полностью электрических установок, развивающих 136 и 156 «сил» соответственно. 

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Журналисты уверяют, что до премьеры машины осталось недолго. Презентация новинки Citroen может состояться уже этой осенью на автосалоне в Париже, который пройдет с 14 по 20 октября.

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