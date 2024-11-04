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У Honda Accord будет бюджетный аналог: показан его первый тизер

Японский автопроизводитель частично раскрыл экстерьер 4-дверки Amaze

Текст: Алиса Шашкова
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Honda выложила первое тизерное изображение долгожданного компактного седана Amaze третьего поколения. Автомобиль, который продается в развивающихся странах, является одним из самых бюджетных вариантов в своем классе. С переходом в новую генерацию Amaze  ждут как минимум внешние перемены, которые могут сделать машину близкой по дизайну к флагманскому Accord.

Обновленный экстерьер

2025 Honda Amaze Teaser 1

Тизерное изображение Amaze, выложенное в Сеть, дает представление об обновленном переднем профиле седана. Судя по ним машине действительно предстоит оказаться похожей на актуальный Honda Accord. Автомобиль получит более узкие фары с угловатыми краями, дневные ходовые огни, сливающиеся с решеткой радиатора, рельефный капот, новый бампер и заметную эмблему по центру «гриля».

Технические изменения

В последние месяцы Amaze несколько раз попадал в объективы фотошпионов во врем тестов. Инсайдеры, сделавшие те снимки, рассказывали, что седан в третьей генерации будет оснащен тем же 1,2-литровым бензиновым мотором, что и текущая 4-дверка. Ассистировать ему будет 5-ступенчатая механическая или вариатор CVT. 

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В будущем у Amaze может появиться версия, работающая на природном газе, но о скором появлении такого варианта в продаже речи пока не идет. 

Сроки запуска

В продажу новинка Honda может поступить в начале-середине 2025 года, а ее премьера должна состояться в ближайшие месяцы. 

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Фото:Honda

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