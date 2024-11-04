Skoda выложила фотографии спорт-версии кроссовера Kodiaq

Осенью прошлого года руководство Skoda подтвердило, что собирается выпустить спорт-вариант семейного кроссовера Kodiaq. Причем для того, чтобы сделать машину быстрой, компания не будет прибегать к необходимости электрификации. Спустя год чехи подтвердили свои слова, представив Kodiaq vRS, который действительно остался верен классическим ДВС.

«Заряженная» модификация чешского SUV получила под капот 2-литровую «наддувную четверку», известную как EA888. Аналогичным мотором сейчас комплектуется VW Golf GTI и самые дорогие версии компакта VW Tiguan R-Line.

Отдача двигателя в случае с Kodiaq vRS составляет 262 лошадиные силы. Вместе с ним трудится 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями и система полного привода.

Благодаря улучшенной производительности 7-местный семейный SUV научился разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 6,4-секунды.

Узнать на дороге спорт-версию Kodiaq можно по небольшим штрихам в дизайне кузова. Машина удлинилась, стала немного ниже, чем оригинальный кроссовер, а также уже, но сохранила прежнее расстояние между осями, а значит один из своих главных плюсов – вместительный салон.

Спереди появились новые фары, а сзади версия vRS обзавелась новыми фонарями, выполненными в форме единого блока, проходящего через всю дверь багажника.

В продажу в Европе производительная модификация Skoda Kodiaq появится в апреле 2025 года.