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Рестайлинговый Kia Sportage 2025 представлен официально

Премьера машины состоялась в Южной Корее

Текст: Алексей Шмидт
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Kia провела долгожданное обновление своего кроссовера-бестселлера Sportage. Автомобиль, перешедший в пятое поколение в 2021 году, прошел через процедуру планового рестайлинга в ноябре 2024 года и готовится к официальному старту продаж. Первым рынком, который получит новый «Спортейдж», станет родная для него Южная Корея, а затем машина выйдет в продажу в других странах.

Как и ожидалось ранее, модернизация привнесла в экстерьер Sportage ряд изменений. Машина получила переосмысленную переднюю часть кузова с новым световым решением, которое в Kia называют Starmap (карта звезд). Дополняет его черная решетка радиатора с горизонтальными узорами в паре с широким воздухозаборником и вертикальными элементами на бампере.

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Что касается интерьера, Kia сохранила прежнюю дизайнерскую идентичность, добавив при этом нотку хай-тека. Рулевое колесо с двойным D-образным вырезом и панорамный изогнутый дисплей с усовершенствованной автомобильной навигационной системой (ccNC) создают ощущение роскоши в салоне.

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Восемь вариантов цвета кузова, в том числе новый Wolf Grey и Heritage Blue, должны позволить покупателям адаптировать внешний вид своего Sportage под собственные желания, а выбор цвета интерьера теперь включает в себя сразу три варианта: в том числе новый Lounge Brown. 

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Продавать в Корее новый Sportage будут со свежим 1,6-литровым бензиновым турбомотором, работающим в паре с 8-скоростным «автоматом».

Гибридный вариант машины получит интеллектуальную систему рекуперативного торможения, а список режимов движения пополнится вариантом «младенцы» и обеспечит максимально плавное и комфортное движение. 

Цены на новый Sportage в Корее уже объявлены. За базовую комплектацию машины там собираются просить от 28 миллионов 360 тысяч местных вон или 2 миллиона 36 тысяч рублей по действующему курсу. Наиболее оснащенный вариант машины (гибрид X-Line) будет оценен в 41 миллион 70 тысяч или 2 миллиона 950 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту.

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Фото:Kia

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