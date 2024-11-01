Новый Dacia Dokker 2025 – что было бы, если бы этот недорогой фургон вернулся в строй

Чуть менее десяти лет назад Dacia и Renault продавали компактный фургон, который стоит относительно небольшие деньги и был очень универсален. Автомобиль звали Dokker. У него имелись как пассажирские, так и грузовые версии, а в гамму моделей входил даже «кроссоверный» вариант Stepway. Но в 2020 году «каблучок» вывели с российского рынка, а в 2024-м его сняли с производства уже в Европе, где он предлагался под маркой Dacia.

Будет ли у этой модели наследник до сих пор неизвестно, но если он действительно появится, то по крайней мере одна дизайн-студия знает, как ему предстоит выглядеть.

Художники «Digimods Design» выложили в Сеть первые рендеры новой Dacia Dokker 2025, пофантазировав насчет того, каким может оказаться его экстерьер.

Dacia Dokker 2025. Рендер: Digimods Design

Получившийся в ходе компьютерного моделирования автомобиль приобрел современный внешний вид в особенности благодаря фирменной решетке радиатора, узким фарам и мощным бамперам. Машине достались привлекательные легкосплавные колесные диски, а также оригинальные фонари и черный молдинг задней части с надписью «Dacia».

По задумке дизайнеров, автомобиль будет иметь раздвижные боковые двери, а его длина по сравнению с предшественником вырастит примерно до 4,5-метров, чтобы конкурировать с Renault Kangoo, Volkswagen Caddy и Ford Tourneo Connect.

Багажник прежнего «Доккер» обладал емкостью 800 литров. И в гипотетической новой модели эта цифра могла стать еще выше.

Dacia Dokker 2025. Рендер: Digimods Design

Моторы автомобиль почти наверняка унаследовал бы у других легковушек Dacia, в том числе биотопливный агрегат Eco-G мощностью 100 лошадиных сил, гибрид TCe на 130 «сил», либо бензино-электрическую установку от нового Duster на 140 л.с.

Появление нового Dokker сейчас выглядит событием крайне маловероятным. В качестве коммерческой замены для него в линейке Dacia теперь есть компакт Jogger.