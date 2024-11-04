Показан российский автодом на базе Lada Niva

Когда дело доходит до выбора времени года для путешествия на автофургоне или автодоме, весна и лето, вероятно, являются любимым временем для большинства. Однако, если рассматриваемое транспортное средство подготовлено… зачем переставать радоваться приходу холодов, непогоды и скользкой дороги?

Очевидно, что всем нужен ухоженный автофургон или дом на колесах, который сможет адаптироваться к суровым зимним условиям, грязным дорогам, заснеженным дорогам и обледенелым трассам. Поэтому, когда речь заходит о формировании подготовки для него, нет ничего лучше, чем прибегнуть к помощи настоящего внедорожника.

Именно так обстоит дело с автодомом от российской компании Lux Form, которая построила собственный кемпер на базе знаменитого внедорожника Lada Niva.

Никаких технических изменений с машиной не произошло. Под его капотом был сохранен стандартный бензиновый двигатель мощностью 84 лошадиные силы и система полного привода с «понижайкой».

Основные изменения между обычным внедорожником и кемпером свелись к появлению у него сзади жилого модуля. Несмотря на компактные размеры кузова (4,7-метра в длину и 2,8-метра – колесная база), машина предлагает неплохой список удобств, которые позволят жить в автомобиле даже во время длительных путешествий.

Внутри «Нивы» предусмотрена зона отдыха для двух человек, шкаф для одежды, раскладной столик, кухня с раковиной и плитой, 60-литровый холодильник, а также набор мест для хранения.

Но еще интереснее то, то в жилом модуле российского внедорожника нашлось место для ванной комнаты с душем и туалетом, дополненной бойлером, 70-литровым баком для чистой воды и 40-литровой емкостью для слива сточных вод.

Ценник на автомобиль не называется, но известно, что купить его сегодня можно не только в России, но и даже в Европе.