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Показан российский автодом на базе Lada Niva

Он продается как в России, так и в Европе

Текст: Алексей Шмидт
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lada niva camper de lux form

Когда дело доходит до выбора времени года для путешествия на автофургоне или автодоме, весна и лето, вероятно, являются любимым временем для большинства. Однако, если рассматриваемое транспортное средство подготовлено… зачем переставать радоваться приходу холодов, непогоды и скользкой дороги? 

Очевидно, что всем нужен ухоженный автофургон или дом на колесах, который сможет адаптироваться к суровым зимним условиям, грязным дорогам, заснеженным дорогам и обледенелым трассам. Поэтому, когда речь заходит о формировании подготовки для него, нет ничего лучше, чем прибегнуть к помощи настоящего внедорожника. 

lada 4x4 motorhome interior 2

Именно так обстоит дело с автодомом от российской компании Lux Form, которая построила собственный кемпер на базе знаменитого внедорожника Lada Niva. 

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Никаких технических изменений с машиной не произошло. Под его капотом был сохранен стандартный бензиновый двигатель мощностью 84 лошадиные силы и система полного привода с «понижайкой». 

lada 4x4 motorhome interior 1 1

Основные изменения между обычным внедорожником и кемпером свелись к появлению у него сзади жилого модуля. Несмотря на компактные размеры кузова (4,7-метра в длину и 2,8-метра – колесная база), машина предлагает неплохой список удобств, которые позволят жить в автомобиле даже во время длительных путешествий. 

lada 4x4 motorhome layout 2

Внутри «Нивы» предусмотрена зона отдыха для двух человек, шкаф для одежды, раскладной столик, кухня с раковиной и плитой, 60-литровый холодильник, а также набор мест для хранения. 

lada 4x4 motorhome layout 1 1

Но еще интереснее то, то в жилом модуле российского внедорожника нашлось место для ванной комнаты с душем и туалетом, дополненной бойлером, 70-литровым баком для чистой воды и 40-литровой емкостью для слива сточных вод. 

Ценник на автомобиль не называется, но известно, что купить его сегодня можно не только в России, но и даже в Европе.

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Фото:Lux Form

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