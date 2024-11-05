Культовый внедорожник Suzuki Jimny не превратится в электрокар

В начале 2023 года Suzuki пообещала, что переведет свой культовый внедорожник Jimny на электротягу. Предполагалось, что «батарейная» версия «Джимни» увидит свет в 2026 году, но, как выяснилось накануне, машину придется подождать дольше. Более того, существует вероятность, что у Jimny так и не появится электрической модификации.

В интервью британскому журналу «Autocar» президент Suzuki Тосихиро Судзуки категорически исключил превращение Jimny в электромобиль (EV), заявив, что это не будет соответствовать представлению об этой модели:

«Если говорить о Jimny EV, думаю, что он испортит лучшее, что есть у этого внедорожника. Основная сила Jimny заключается в правильном весе».

Интересно, но ранее, учитывая планы компании, о том, что электро-Джимни может испортить репутацию этой модели никто не говорил.

Более того, разработка такого автомобиля, по слухам, уже стартовала, но была приостановлена не из-за того, что в компании посчитали этот проект бросающим тень на оригинальный внедорожник, а из-за охлаждения спроса на электрокары и растущую конкуренцию в сегменте со стороны китайских автопроизводителей.

Ранее глава «Сузуки» заявил, что компания находится в сложной ситуации, поскольку продажи электромобилей замедляются, а с другой стороны – на рынок выходят дешевые электрокары из Китая.

При этом Suzuki уже сформировала план по выпуску как минимум пяти аккумуляторных автомобилей в Европе к 2030 году. Один из них как раз должен был оказаться «батарейным» вариантом рамного вездехода Jimny.