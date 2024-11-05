У Toyota GR Supra вскоре может появиться агрессивная трековая версия

Toyota планирует представить в ближайшее время трековую модификацию своего спортивного купе GR Supra. Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное австралийским изданием «Drive».

Журналисты пишут, что им удалось обнаружить в органах интеллектуальной собственности федерального правительства заявку на новый товарный знак, который носит имя GR Supra Track Edition. Предполагается, что речь идет о новом, более агрессивном варианте японского спорткара с турбонаддувом.

Высокопроизводительное купе уже успело засветиться во время испытаний с большим задним крылом в форме «лебединой шеи» в начале этого года (фото ниже), но в таком варианте автомобиль до сих пор не появился в продаже.

Считается, что тогда в объективы фотошпионов попала именно трековая модификация «Супры», которая должна увидеть свет уже в ближайшее время.

Фото предполагаемой трековой версии Toyota Supra. Источник: Drive

Ранее японское издание Best Car, известное тем, что обладает надежными источниками внутри Toyota, рассказало, что в следующей итерации Supra переберется с актуального 3-литрового 6-цилиндрового турбомотора на 4-цилиндровый гибридный двигатель.

Более того, на этот раз машина будет построена собственными силами инженеров «Тойоты» и ее гоночного подразделения Gazoo Racing (GR) без участия специалистов BMW.

В продаже новая «Супра» может появиться ориентировочно в 2026 году.