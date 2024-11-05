Ультра-редкий Nissan GT-R за 1,1 миллиона долларов выставили на продажу в Канаде

Спорткар GT-R, являющийся последней эволюцией легендарного Skyline GT-R, остается в моде с момента своей премьеры в 2007 году. Но в 2019 году Nissan решил вдохнуть в эту модель новую жизнь, обратившись к кузовостроителю Italdesign.

Результатом стал спорткар GT-R50 – обновленная версия высокопроизводительного GT-R Nismo, созданная в честь 50-летия автомобиля и самой дизайнерской компании. Всего было построено 19 таких машин. И одну из них на днях выставили на продажу за внушительную сумму денег.

Реализацией ультра-редкого Nissan GT-R занимается компания Legendary Motorsports, располагающаяся в канадском Онтарио. В описании к объявлению говорится, что конкретно этот экземпляр GT-R является 11-м по счету построенным вручную автомобилем и был доставлен своему первоначальному владельцу в 2021 году.

И хотя машина не выглядит радикально отличающейся от обычного GT-R, панели кузова и аэродинамический обвес у нее собственные.

Автомобиль, выставленный на продажу, оснащен парой привлекательных и дорогих дополнений, в том числе специальной цветовой гаммой, добавившей к его окончательной цене более 27 тысяч долларов, а также гидравлическим задним крылом за 38 тысяч долларов.

Интерьер купе практически идентичен салону простого GT-R и выделяется на фоне стокового автомобиля только цветами и спинками сидений, выполненными из углеволокна.

Что действительно делает GT-R50 особенным – это то, что скрывается у него под капотом. Машина приводится в движение тем же 3,8-литровым V-6 от GT-R Nismo, только с модернизированными турбокомпрессорами от гоночного болида GT3. Модифицированный силовой агрегат выдает 710 лошадей, которые направляются на все четыре колеса через шестиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением.

Кроме того, редкий GT-R оснащен пересмотренной подвеской с адаптивными амортизаторами и обладает модернизированными тормозами Brembo спереди и сзади.

В какую сумму покупателю обойдется приобретение этого автомобиля канадский дилер не раскрывает, но изначально машина стоила 1 миллион 100 тысяч долларов или 109 миллионов рублей. В 2021 году этот же автосалон пытался продать машину, но безуспешно. Так что пока неясно, была ли в связи с этим скорректирована ее цена. Не исключено, что автомобиль стал еще дороже.