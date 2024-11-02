Новое исследование показало, какие автомобили владельцы не продают в течение 15+ лет

Вместо того, чтобы просто опрашивать людей, какие автомобили и бренды они предпочитают, либо придумывать цифры на основе данных о продажах новых автомобилей, iSeeCars проанализировал данные 929 тысяч авто, построенных за период с 1981 по 2009 годы и проданных в период с начала этого года.

Определив какие старые автомобили с наибольшей вероятностью останутся у их первоначальных владельцев, исследователи составили картину самых любимых машин и брендов среди американцев.

Эксперты рассчитали процент 15-летних автомобилей в США, оставшихся у их первоначальных владельцев. В итоге в общем списке моделей расположилось сразу семь «Тойот» (с Lexus IS их оказалось даже восемь).

Highlander Hybrid занимает первое место с 7 процентами 15-летних автомобилей по сравнению со средним показателем 3,7 процента. Camry Hybrid (6,9%) досталось второе место, а за ней выстроились негибридные Highlander (6,6%), Tacoma (6,4%) и Prius (6,3%).

CR-V (6,3%) от Honda и Ford Escape Hybrid (6,3%) прерывают серию Toyota, прежде чем RAV4 (6,2%) завоевывает еще одно место для этой компании.

Что касается списка брендов, к продукции которых владельцы проявляют максимальную лояльность, то здесь на вершине вновь оказывается Toyota с 5,6-процентами людей, не продающих эти машины минимум 15 лет.

Далее идет Honda (5,3%), Lexus (4,4 процента), Mazda (4,3%), Hyundai (4,2 процента), а замыкает ТОП Subaru (4,1%).