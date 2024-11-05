Седан-версия Suzuki Swift переходит в новое поколение: раскрыт ее двигатель и оснащение

До начала продаж седана Suzuki Dzire четвертой генерации остается всего несколько дней. Автомобиль продается на развивающихся рынках, но в 2022-м году успел отметиться даже в России, когда его небольшими партиями ввозили к нам по параллельному импорту.

Теперь седан, считающийся аналогом глобальной пятидверки Suzuki Swift, близок к переходу в новое поколение, с которым машина изменится не только внешне, но и технически.

Как сообщает издание «ICN», новая итерация Dzire сохранит размеры предшественника. Его длина составит 3999 мм, ширина – 1735 мм, а расстояние между осями будет равно 2450 мм. Единственная прибавка в габаритах коснется высоты, которая увеличится к третьей генерации на 10 мм.

Приводить в движение новинку предстоит современному 1,2-литровому 3-цилиндровому бензиновому двигателю Z12E, развивающему 80 лошадиных сил мощности и 112 Нм крутящего момента. Утверждается, что этот агрегат обладает на 12% меньшим углеродным следом, а также улучшенной экономичностью по сравнению с 1,2-литровой «четверкой» K-Series.

Трудиться новому мотору будет нужно в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач или роботом AMT, которые перенесут из текущей модели.

Одним из главных дополнений к списку оснащения Dzire в свежей генерации станет люк с электроприводом, что сделает эту модель первым автомобилем в сегменте, предлагающим такую функцию. Кроме него у седана будет 9-дюймовый отдельно стоящий сенсорный дисплей мультимедийной системы и аналоговая комбинация приборов с 4,2-дюймовым цифровым экраном бортового компьютера.

Внешне машина отличится от своего предшественника новым оформлением лицевой части кузова с решеткой радиатора другого дизайна, а также измененными бамперами, задними фонарями с Y-образными светодиодными элементами и легкосплавными дисками свежего дизайна с алмазной огранкой.

Дебют нового Suzuki Dzire запланирован на 11 ноября, но прием заказов на машину в Индии уже стартовал.