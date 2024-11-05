Следующий Toyota RAV4 будет выглядеть злее, чем нынешний 

Пятое поколение популярного кроссовера Toyota RAV4 появилось в 2018 году. Японцы заметно подзатянули с рестайлингом, который чаще всего проводится в середине традиционного 7-летнего жизненного цикла одной генерации. И теперь им предстоит наверстывать упущенное.

Как будет выглядеть рестайлинговый RAV4 2025 в журнале «Motortrend» показали художники студии Avarvarii Automotive Artworks, также известной в соцсетях просто как «Avarvarii». Дизайнеры внимательно изучили планы Toyota Motor Corporation, а также рассмотрели все ее последние модели, подготовив неофициальный проект обновления «РАВ4».

Авторы рендеров признают, что Toyota держит детали о своей перспективной новинке в строгом секрете, поэтому вероятность попадания их изображений в точку составляет примерно 50%.

Скриншот с журнала Motortrend. Художник: Avarvarii

Художники предположили, что ряд подсказок, как будет выглядеть новый RAV4, дает недавно обновленный седан Camry. Кроссовер, как и 4-дверка, может сохранить вид боковых частей кузова, но преобразиться спереди и сзади благодаря более «злому» оформлению. Машину может ждать появление других фар, массивного бампера без традиционной решетки радиатора, а также огромных выемок под противотуманные фонари.

Сзади автомобиль, если верить рендерам, может получить другой бампер с выпуклой черной вставкой, переделанную дверь багажника и новые фонари, состыкованные между друг другом светодиодной перемычкой.

Как и предшественник, новый RAV4 будет точно построен на платформе TNGA-K. Журналисты предполагают, что кроссовер пойдет по стопам Camry и в технической стороне, полностью перейдя на гибридные силовые агрегаты. Полный привод в машине могут реализовать с помощью дополнительного электромотора, установленного на задней оси.

Премьеру новинка (теоретически) должна справить в 2025 или 2026 году. Сроки дебюта обновленного RAV4 Toyota до сих пор держит в тайне.