Porsche, Ferrari, Lamborghini за 150 евро: на аукцион выставили роскошные автомобили, конфискованные у наркоторговцев 

Преступники нередко подвергаются конфискации имущества. И иногда среди него находятся автомобили. Более того, чаще всего речь идет не о простых машинах, а о дорогих моделях, таких как Porsche, Ferrari и Lamborghini. Накануне испанская правительственная делегация DGPNSD выставила на аукцион несколько роскошных машин, которые были конфискованы у местных наркоторговцев.

В числе лотов оказались немало желанных для многих автомобилей, которые могут продать с большим дисконтом по сравнению с машинами с легальной историей.

Суммарно на торгах собираются продать более 100 транспортных средств, находящихся различных локациях Испании. Но среди ни выделяется как минимум шесть машин, представляющих собой автомобили высокого класса.

Так, к примеру, в числе лотов в Мадриде сейчас значатся: Ferrari F430 2019 года, Porsche Boxster S 2023 года, Lamborghini Gallardo 2023 года, Porsche Cayenne 2023 года, Jeep Wrangler 2022 года и Audi S5 2020 года выпуска.

Что самое интересное, отправная точка в торгах за них выглядит предельно мизерной – 150 евро или 16 тысяч рублей по текущему курсу.

Разумеется, все эти машины уйдут с молотка гораздо дороже, чем обозначенная в качестве стартовой на торгах сумма. Но итоговая цена машин почти наверняка окажется заметно ниже рыночной.

Утверждается, что все деньги, вырученные с аукционов, пойдут на то, чтобы вернуть обществу ущерб, нанесенный преступниками.