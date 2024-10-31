Mansory оттюнинговал Mercedes-AMG G63

Тюнинг-компания Mansory, известная своими неординарными проектами, подготовила еще один пример, связанный с внедорожником Mercedes-AMG G63. Но на этот раз это не просто улучшение машины внешними и внутренними дополнениями, а также немного большей мощности, а превращение автомобиля в купе с дверьми, открывающимися в обратную сторону.

Новинка тюнеров получила название Gronos Coupe Evo С и представляет собой 3-дверный 4-местный автомобиль с двумя отдельными капитанскими креслами сзади.

Внешне кузов машины доработан включением в ее оснащение задних крыльев переделанной формы, больших окон в три четверти, откидных боковых ножек, нового капота, надстроек бамперов, другой решетки радиатора, крупного заднего антикрыла, новых колес и специальной окраски.

Оригинальный 4-литровый битурбированный мотор V8 G63 пережил заметное улучшение характеристик. Если в оригинале он выдавал 577 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента, то после посещения Mansory его отдача увеличилась до 980 лошадиных сил и 1250 Нм крутящего момента.

С места до 100 км/ч такой внедорожник сможет разгоняться всего за 3,3-секунды, а его «максималка» составит 280 километров в час.

Стоимость реализации проекта, как и практически всегда, в Mansory не раскрывают. Обсуждать цену аналогичных доработок специалисты компании готовы только непосредственно со своими клиентами, согласными подвергнуть собственные AMG G63 подобному виду тюнинга.