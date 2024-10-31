Показан супер-хардкорный вариант Toyota Land Cruiser Prado (250)

Toyota уже не в первый раз использует выставку спецоборудования в автопромышленности SEMA для того, чтобы продемонстрировать наработки ее дизайнеров и инженерное мастерство технических специалистов компании.

В этом году японский автопроизводитель покажет в Лас-Вегасе (США) срезу несколько концептов, представляющих собой сильно модернизированные внедорожники Land Cruiser Prado (250) и 4Runner.

Концепт-кар Land Cruiser ROX. Фото: Toyota

Концепт ROX (именно так зовется хардкорная версия «Ленд Крузера») является продуктом студии Toyota Carly Design Research, базирующейся в Калифорнии и Мичигане. Внедорожник, судя по рендерам, превращенный в подобие пикапа для гонок Дакар, обладает заметно увеличенным клиренсом, массивными колесами, переработанными боковинами, стальным бампером с защитой днища, лебедкой и буксировочными крюками.

Концепт-кар Land Cruiser ROX. Фото: Toyota

Кроме них машине достались расширители арок, решетчатые усилители кузова сзади и дополнительный блок светотехники на крыше, состоящий из семи прожекторов.

Помимо него доработкам подвергся еще один внедорожник Toyota – 4Runner. Машина преобразилась в прототип TRD Surf и была разработана автоспортивным гаражом североамериканского офиса компании.

Концепт-кар Toyota 4Runner TRD Surf

Автомобиль превратился во внедорожный багги с высоким дорожным просветом, шноркелем, «зубастыми» шинами, укороченным кузовом и экспедиционным багажником на крыше, на который можно водрузить доски для серфинга.

Вживую прототипы можно будет увидеть 5 ноября в конференц-центре Лас-Вегаса на выставке SEMA 2024.