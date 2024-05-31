«Затоталенный» Suzuki SX4 превратили во внедорожник в стиле «Безумного Макса»

После серьезных лобовых ДТП автомобили редко проходят через процедуру восстановления и, как правило, отправляются на свалку. Но это не история Suzuki SX4, который попал в серьезную аварию, но вернулся к жизни уже не тем, что был раньше.

Вместо милого городского хэтчбека японская 5-дверка ожила в виде автомобиля, которому без проблем дадут допуск на съемки новой части фильма «Безумный Макс».

В аварии конкретно этот «Сузуки» получил серьезные повреждения передней части, в результате которых были практически уничтожены его бампер, фары, капот и крылья, а в салоне сработали подушки безопасности.

Но владелец машины решил, что «затоталенная» машина отлично подойдет под необычный проект, в котором он будет черпать вдохновение в киберпанке и «Безумном Максе».

В итоге SX4 пережил полную реконструкцию передней части кузова с использованием сварного листового металла, что сделало маленький японский хэтчбек с приподнятым клиренсом почти неузнаваемым при ракурсе в анфас.

В дополнение к плоской поверхности и видимым болтам автомобиль оснастили внедорожным бампером, лебедкой и буксировочными крюками, а также заменили традиционные фары массивом светодиодов.

Остальная часть кузова SX4 сохранилась как в оригинале, но чтобы завершить проект, владелец решил добавить автомобилю внедорожности комплектом колес Aftermarket, обутых в «зубастые» покрышки Goodyear Wrangler.

Под капотом хэтчбека он оставил оригинальный 2-литровый бензиновый мотор, работающий в паре с 6-скоростной «механикой», передающей крутящий момент на все четыре колеса.

Сейчас эту машину выставили на продажу по цене в 6 тысяч 500 долларов, что эквивалентно сумме в 578 тысяч рублей по нынешнему курсу.