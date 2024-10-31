Nissan Leaf третьего поколения превратится из хэтчбека в кросс-купе: как он будет выглядеть

Компания Nissan начала предлагать свой знаменитый электрокар Leaf, позиционируемый как основной конкурент Toyota Prius, в 2010 году. Спустя семь лет 5-дверка получила второе по счету поколение. Долгое время считалось, что нынешняя генерация окажется для «Лиф» последней. Но, если верить слухам, третьей итерации Leaf быть. Причем в совершенно другом форм-факторе.

В 2021 году Nissan показал прототип Chill-Out, представлявший собой кроссовер с купеобразным силуэтом. Ожидается, что основе нового поколения Leaf будет лежать именно этот концепт-кар.

Концепт-кар Nissan Chill-Out 2021. Фото: Nissan

Дизайнеры студии «Enhance_Cars» использовали изображения прототипа трехлетней давности и предсказали, как может выглядеть экстерьер свежего Leaf. По их мнению, V-образное оформление передней части кузова концепта никуда не денется, но будет существенным образом переработано.

Электрический кросс-купе получит двухуровневую оптику, где верхние блоки будут отвечать за головной свет, а нисходящим к нижней кромке бампера штрихам предстоит быть связанными с ДХО.

Рендер Nissan Leaf 3 поколения. Фото: Enhance_Cars

Другие элементы серийной версии Nissan Leaf 3 поколения должны включить в себя скрытые в кузове ручки дверей (причем сзади потайные ручки расположатся в верхних стойках), пластиковый обвес по периметру, лючок подзарядки в левом крыле, рельефный капот, передний бампер, выступающий вперед своей «губой», и скопированные с концепта колесные диски, но меньшего диаметра, чем были на прототипе.

Ожидается, что машина получит технологичные батареи, которые обеспечат ей высокий показатель запаса хода, а также производительные электромоторы.

Выпуском кроссовера займется предприятие Nissan в Сандерленде (Великобритания). Премьеру этой модели ждут в течение 2025 года.