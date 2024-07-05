Mugen добавил изюминки в экстерьер нового Honda Freed

Японская фирма Mugen специализируется на тюнинге преимущественно местных автомобилей. И уже провела модернизацию только поступившего в продажу в «Стране восходящего солнца» минивэна Freed нового поколения. Для модели подготовили на скорую руку яркий обвес, предложив альтернативный вариант в том числе для ее авантюрной комплектации Freed Crosstar.

Спереди обычный минивэн получил более агрессивный «макияж» с новым дополнением к бамперу в виде пары функциональных воздухозаборников, питающих ярко выраженный сплиттер.

Профиль доработанного Freed щеголяет аэродинамичными боковыми юбками, дополненными черной полосой под характерной линией и свежим набором легкосплавных колесных дисков.

Что касается кормы, то в этой части Mugen добавил бамперу минивэна искусственный диффузор, а также наградил машину спойлером на крыше и черной наклейкой на задней двери.

Похожий, но слегка иной вариант модернизации пережил и кросс-вариант Freed Crosstar. Машине достался капот с надписью черными буквами «Mugen», профиль и задняя дверь обзавелись наклейками на камуфляжную тематику, а легкосплавные колесные диски были нарочито затемнены, как и корпуса наружных зеркал.

Никаких улучшений в производительности автомобилей Mugen не запланировал, но, судя по первым изображениям, оба варианта Freed получили слегка заниженную подвеску. Впрочем, это никак не сказалось на наполнении их подкапотных пространств.

Машины могут оснащаться безальтернативным 1,5-литровым бензиновым мотором, работающим в паре с двумя электрическими двигателями, так и без них. Привод можно выбрать как передний, так и полный. В качестве трансмиссии в атмосферном ДВС выступает вариатор.

Цены на обвес для нового Freed пока не объявлены. В Mugen обещают раскрыть прайс-лист на пакет доработок этой осенью, когда на него будет открыт прием заказов.