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Бестселлер Kia Sportage готовится к подтяжке лица. Первые официальные фото

Реформенную машину показали на тизерных изображениях

Текст: Алексей Шмидт
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Корейский автопроизводитель Kia начинает рекламную кампанию обновленной версии своего кроссовера-бестселлера Sportage. Автомобиль, модернизация нынешнего поколения которого близка к завершению, должен дебютировать в конце этого – начале следующего года.

В преддверии премьеры маркетинговый отдел южнокорейской марки опубликовал первые официальные тизерные фото новинки.

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Тизеры нового Kia Sportage. Фото: Kia

Как и предполагалось ранее, судя по шпионским снимкам, Sportage 2025 переживет «подтяжку лица», вместе с которой сменит конструкцию фар, решетки радиатора и бампера. У машины будут новые дневные ходовые огни, выполненные в виде Г-образных светодиодов, а задние фонари сменят рисунок на так называемые «трезубцы». 

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Тизеры нового Kia Sportage. Фото: Kia

Как поменяется салон нового Sportage на тизерах пока не показали, но, скорее всего, ему предстоит получить другой оформление передней панели с тремя дисплеями, новые материалы отделки и улучшенную эргономичность по сравнению с предшественником.

Кардинальных перемен в технической части автомобиля не планируется. Ожидается, что популярный кроссовер «Киа» сохранит свою текущую гамму двигателей, состоящую как из бензиновых, так и дизельных и даже гибридных силовых установок. 

Фото:Kia

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