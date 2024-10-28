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Kia начинает раскрывать дизайн рестайлингового Sportage 2025

Опубликованы первые тизеры

Текст: Алексей Шмидт
Копия novo kia sportage 2026 teasers 1

Корейский автопроизводитель Kia работает над обновлением поступившего в продажу на международном рынке в 2021 году кроссовером Sportage. В рамках промежуточного рестайлинга машина должна пережить ряд корректировок, чтобы оставаться конкурентноспособной по сравнению со своими основными конкурентами, а также прибавить в уровне технологий.

Накануне пресс-служба Kia выложила в Сеть первые тизерные изображения нового Sportage 2025, которые раскрывают ряд деталей о его дизайне.

Новые фары

novo kia sportage 2026 teasers 1

Как всегда бывает с обновлениями, основные новшества автомобиля будут сосредоточены спереди. Новый Sportage получит более крупные фары вертикальной формы, вдохновленные последними моделями Kia, а также обзаведется необычными светодиодными ДХО, более узкой решеткой радиатора и немного переработанным бампером.

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novo kia sportage 2026 teasers 2

Боковины машины изменятся за счет появления легкосплавных дисков нового дизайна, а корма поменяется благодаря переделанным задним фонарям. 

Двигатели

Механика новинки, скорее всего, останется неизменной. В зависимости от региона, нынешний Sportage имеет атмосферные бензиновые двигатели 2.0 и 2.5, а также 1.5 T-GDI, 1.6 T-GDI и 2.0 T-GDI (турбобензиновый непосредственный впрыск), а также дизельные варианты 1.6 CRDi и 2.0 CRDi и гибридные версии — как MHEV (микрогибрид), так и PHEV (подключаемый). 

Коробки передач могут быть механическими, автоматизированными 7-ступенчатыми с двойным сцеплением или 6- или 8-ступенчатыми автоматическими.

Сроки запуска

Ожидается, что обновленный «паркетник» появится на основных международных рынках в 2025 году, а его премьера состоится уже в ноябре этого года.

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Фото:Kia

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