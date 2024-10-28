Сайнс выиграл Гран-при Мексики; Ferrari обогнала Red Bull в зачете Формулы-1

Карлос Сайнс одержал доминирующую победу на Гран-при Мехико, опередив Ландо Норриса и Шарля Леклера. Двойной подиум Ferrari в сочетании с борьбой Red Bull теперь позволяет итальянской команде опережать действующих чемпионов мира в зачете конструкторов.

Двойной штраф для Ферстаппена

Ferrari продолжила свой дубль на Гран-при США еще одним двойным подиумом в Мексике, но на этот раз во главе с Сайнсом. На старте испанец уступил лидерство Максу Ферстаппену, но на 9-м круге он вернул себе первое место, которое удерживал вплоть до финиша.

Норрис попытался обогнать действующего чемпиона мира кругом позже, и в результате стычки между двумя соперниками за титул Ферстаппен получил два 10-секундных штрафа: один за то, что вытеснил Норриса с трассы в 4-м повороте, а другой за выезд с трассы и получение преимущества в 8-м повороте. Леклер, тем временем, воспользовался этим, чтобы проскользнуть на второе место.

Дуэт Ferrari удерживал два первых места на протяжении большей части гонки, но Норрис начал сокращать отставание ближе к концу. Леклер потерял вторую позицию на 62-м круге, когда широко вошел в последний поворот и едва избежал контакта с барьерами, тем самым отдав место Норрису.

Пилот McLaren попытался догнать Сайнса, но ему не хватило времени, поэтому пришлось довольствоваться лишь серебром.

Карлос Сайнс пересек финишную черту на 4,7-секунды раньше Ландо Норриса и одержал свою четвертую победу в Формуле-1.

Турнирная таблица Формулы-1 2024 года

Норрис сократил лидерство Ферстаппена в чемпионате до 47 очков, но до конца чемпионата остается всего 4 гонки и не факт, что ему хватит времени, чтобы свергнуть голландца с трона.

Кроме того, Гран При Мексики оказал большое влияние на зачет Кубка конструкторов. McLaren по-прежнему удерживает лидерство, но Ferrari опередила Red Bull и поднялась на второе место, отставая от команды из Уокинга всего на 29 очков.

Следующий этап чемпионата Ф-1 состоится в Сан-Паулу с 1 по 3 ноября.