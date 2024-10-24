Новая заднеприводная Mazda6 остается в повестке

Представленный в этом году на автосалоне в Пекине электрический седан Mazda EZ-6 не будет продаваться на японском рынке. Об этом сообщает журнал «Best Car», намекающий на то, что для «Страны восходящего солнца» сейчас готовится новое поколение оригинальной Mazda6, которая получит задний привод и продольное расположение силового агрегата.

Журналисты из Японии пишут, что Mazda зарезервировала заднеприводное шасси для новой «шестерки» уже давно. И не собиралась использовать его исключительно на кроссоверах CX-60 и CX-80, поскольку с финансовой точки зрения это нецелесообразно.

Рендер новой Mazda6. Фото: Best Car

Вместо этого платформу, которая создана для того, чтобы вывести автомобили из Хиросимы в премиальный сегмент, хотят задействовать на максимально широком количестве видов машин.

Подробностей о технической части четвертого поколения Mazda6 пока не приводится, но инсайдеры уверяют, что для такого автомобиля мог бы подойти 3,3-литровый рядный 6-цилиндровый турбобензиновый агрегат, либо мягкие гибридны на базе туродизеля от CX-60/80 или даже подключаемый гибрид на базе 2,5-литровой «четверки».

Рендер новой Mazda6. Фото: Best Car

В качестве главных конкурентов свежей генерации Mazda6 эксперты видят немецкую тройку Mercedes-Benz C-Class, BMW 3-Series и Audi A5.