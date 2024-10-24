ДомойАвтоновости сегодняToyota готовит новый 3-рядный электрокроссовер bZ5X

Toyota готовит новый 3-рядный электрокроссовер bZ5X

Раскрыты первые изображения и подробности

Текст: Алексей Шмидт
Снимок экрана 2024 10 24 в 13.03.24

В японской автомобильной промышленности несколько компаний выступают за полную электрификацию к 2030 году. И одна из них – Toyota. Впрочем, в последние годы был предпринят ряд шагов, которые могут пересмотреть эту дату в пользу более поздних сроков. Несмотря на это, в Toyota уже начали работать над очередной своей новинкой в полностью электрическом сегменте. 

Как сообщает японский портал «Mag-X», инженеры Toyota приступили к испытаниям нового батарейного кроссовера с тремя рядами сидений. Ожидается, что машина получит название bZ5X и расположится на ступеньку выше модели bZ4X, уже продающейся на мировом рынке несколько лет. 

23 scaled
Обложка свежего номера журнала Mag-X с изображением кроссовера Toyota bZ5X

Инсайдеры пишут, что машина будет использовать ту же платформу, что и ее родственник – e-TNGA. Общая длина трехрядного кроссовера составит около 5 метров, а колесная база превысит отметку в 3 метра. 

Читают на Daily-Motor

Благодаря крупным габаритам и большому расстоянию между осями внутри bZ5X сможет с большим комфортом расположиться до семи человек.

Какие двигатели готовятся для новинки «Тойоты» пока неизвестно, ровно, как и нет информации о запасе хода этой модели.

Премьеру вместительного электрического вседорожника японской марки ждут в 2026 году.

Источник:Mag-X
Фото:Mag-X

Интересное по теме:

Будущий кросс-купе DS удивил отсутствием фронтального камуфляжа 

Французский автопроизводитель DS готовит новую флагманскую модель в сегменте кроссоверов. На 100-процентов электрическая машина разделит свою техническую базу с Peugeot 3008 и получит купеобразный...

Названы самые главные новинки Toyota 2025 года

Новая заднеприводная Mazda6 остается в повестке

Более 720 тысяч кроссоверов и других автомобилей Honda имеют высокий риск возгорания

Самый баллистический автомобиль Toyota готов к возрождению

Бестселлер Kia Sportage готовится к подтяжке лица. Первые официальные фото

Опубликованы изображения Hyundai Creta-пикапа

Новый электро-пикап бывшего SsangYong подловили на парковке в Корее

Владельцы Palisade только что подали новый коллективный иск против Hyundai из-за серьезной проблемы с его тормозами

Загрузить больше

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+