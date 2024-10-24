Toyota готовит новый 3-рядный электрокроссовер bZ5X

В японской автомобильной промышленности несколько компаний выступают за полную электрификацию к 2030 году. И одна из них – Toyota. Впрочем, в последние годы был предпринят ряд шагов, которые могут пересмотреть эту дату в пользу более поздних сроков. Несмотря на это, в Toyota уже начали работать над очередной своей новинкой в полностью электрическом сегменте.

Как сообщает японский портал «Mag-X», инженеры Toyota приступили к испытаниям нового батарейного кроссовера с тремя рядами сидений. Ожидается, что машина получит название bZ5X и расположится на ступеньку выше модели bZ4X, уже продающейся на мировом рынке несколько лет.

Обложка свежего номера журнала Mag-X с изображением кроссовера Toyota bZ5X

Инсайдеры пишут, что машина будет использовать ту же платформу, что и ее родственник – e-TNGA. Общая длина трехрядного кроссовера составит около 5 метров, а колесная база превысит отметку в 3 метра.

Благодаря крупным габаритам и большому расстоянию между осями внутри bZ5X сможет с большим комфортом расположиться до семи человек.

Какие двигатели готовятся для новинки «Тойоты» пока неизвестно, ровно, как и нет информации о запасе хода этой модели.

Премьеру вместительного электрического вседорожника японской марки ждут в 2026 году.