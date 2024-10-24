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Самый баллистический автомобиль Toyota готов к возрождению

Lexus LFR впервые заметили на публике

Текст: Алексей Шмидт
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Папарацци подловили на дороге будущий суперкар Lexus – это преемник легендарной модели LFA Перспективная модель называется Lexus LFR. По дизайну она ориентируется на концепт Toyota GR GT3 Coupe 2022 года. 

У новинки клинообразный силуэт, выдающееся антикрыло, четыре выхлопные трубы и длинный капот, под которым, по слухам, располагается турбированный V8. 

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Шпионские фото Lexus LFR. Источник: соцсети

Говорят, отдача мотора машины будет в районе 600 л.с., а сам новый «Лексус» сможет конкурировать с Ferrari 296 GTB, Lamborghini Temerario, McLaren 750S и Mercedes-AMG GT. 

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Причём сначала выйдет гоночная версия «японца» с битурбо V8 для класса GT3 — этот автомобиль уже попадался на шпионские фото во время испытаний на гоночных трассах. 

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Шпионские фото Lexus LFR. Источник: соцсети

Будет ли у LFA электрифицированная версия силовой установки, пока неизвестно. Дебют новинки намечен на 2026 год.

Фото:Соцсети

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