Самый баллистический автомобиль Toyota готов к возрождению

Папарацци подловили на дороге будущий суперкар Lexus – это преемник легендарной модели LFA Перспективная модель называется Lexus LFR. По дизайну она ориентируется на концепт Toyota GR GT3 Coupe 2022 года.

У новинки клинообразный силуэт, выдающееся антикрыло, четыре выхлопные трубы и длинный капот, под которым, по слухам, располагается турбированный V8.

Шпионские фото Lexus LFR. Источник: соцсети

Говорят, отдача мотора машины будет в районе 600 л.с., а сам новый «Лексус» сможет конкурировать с Ferrari 296 GTB, Lamborghini Temerario, McLaren 750S и Mercedes-AMG GT.

Причём сначала выйдет гоночная версия «японца» с битурбо V8 для класса GT3 — этот автомобиль уже попадался на шпионские фото во время испытаний на гоночных трассах.

Шпионские фото Lexus LFR. Источник: соцсети

Будет ли у LFA электрифицированная версия силовой установки, пока неизвестно. Дебют новинки намечен на 2026 год.