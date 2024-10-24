Будущий кросс-купе DS удивил отсутствием фронтального камуфляжа 

Французский автопроизводитель DS готовит новую флагманскую модель в сегменте кроссоверов. На 100-процентов электрическая машина разделит свою техническую базу с Peugeot 3008 и получит купеобразный силуэт, который должен привлечь молодежную аудиторию.

Накануне тестовый прототип новинки DS заметили во время тестов на дорогах общего пользования во Франции. Сделанные снимки автомобиля удивили тем, как на кузове машины располагался камуфляж.

Новый кроссовер DS. Фото: L’Automobile

Французский портал «Automobile-Magazine» задается вопросом: «Какая муха укусила разработчиков нового кросс-купе DS, которые забыли скрыть переднюю часть «паркетника» маскировкой?».

В качестве версии такого странного внешнего вида еще не представленного кроссовера журналисты выдвигают теорию о том, что изначально закамуфлированный прототип был поврежден во время движения. Это вынудило механиков заменить детали, но без их оклейки маскировочной пленкой.

Открытая передняя часть кузова обнажила оригами-образные фары новинки, а также ее граненый бампер, черную имитацию решетки радиатора и рельефные крылья.

Новый кроссовер DS. Фото: L’Automobile

Кроссовер будет построен на платформе STLA Medium группы Stellantis, подразумевающей установку под капот машины одного двигателя на 210/230 лошадиных сил, либо двух (второй расположат на задней оси для полного привода) совокупной мощностью более 300 «сил».

Как будет называться новинка и когда будет представлена официально пока неизвестно.