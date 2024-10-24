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Названы самые главные новинки Toyota 2025 года

ТОП-3

Текст: Алиса Шашкова
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Toyota до сих пор держит в секрете список новых моделей, которые могут увидеть свет в 2025 году. Но информация о некоторых из них просачивалась в прессу на протяжении многих лет.  Daily-Motor составил список из главных новинок Toyota, запланированных к премьере на следующий год.

Toyota LandCruiser FJ

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Внедорожник Toyota Compact Cruiser EV. Фото: Toyota

Один из самых ожидаемых внедорожников, которые готовятся японским автопроизводителем. Машина должна расширить семейство «Ленд Крузеров» новой бюджетной моделью.

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По слухам, под капотом компактного вездехода будет работать 2,8-литровый мотор с невысоким уровнем гибридизации. Производство новинки хотят наладить в ноябре в Таиланде, а продажи начать в конце этого – начале 2025 года.

Обновленная Toyota RAV4

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Рендер обновленного кроссовера Toyota RAV4. Изображение: CarsGuide

Бестселлер японского автопроизводителя, который заждался модернизации. В нынешнем виде кроссовер продается с 2019 года, и чтобы следовать всем современным тенденциям ему просто необходимо обновление.

О том, как изменится RAV4 с рестайлингом внешне и технически пока ничего неизвестно, но некоторые СМИ ждут, что машина прибавит в габаритах и обеспечит больший объем внутреннего пространства как для пассажиров, так и для их багажа.

Новое поколение Toyota Fortuner

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Рендер нового поколения Toyota Fortuner. Изображение: Theottle

Автомобиль обещают построить на платформе TNGA-F, которая заменит устаревшую «тележку» IMV, а также сохранить его внедорожные качества. Под капот нового «Форчунер», по слухам, установят 2,8-литровый «дизель», который будет доступен как в простой, так и мягко-гибридной вариации.

Источник:Daily-Motor

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