Названы самые главные новинки Toyota 2025 года

Toyota до сих пор держит в секрете список новых моделей, которые могут увидеть свет в 2025 году. Но информация о некоторых из них просачивалась в прессу на протяжении многих лет. Daily-Motor составил список из главных новинок Toyota, запланированных к премьере на следующий год.

Toyota LandCruiser FJ

Внедорожник Toyota Compact Cruiser EV. Фото: Toyota

Один из самых ожидаемых внедорожников, которые готовятся японским автопроизводителем. Машина должна расширить семейство «Ленд Крузеров» новой бюджетной моделью.

По слухам, под капотом компактного вездехода будет работать 2,8-литровый мотор с невысоким уровнем гибридизации. Производство новинки хотят наладить в ноябре в Таиланде, а продажи начать в конце этого – начале 2025 года.

Обновленная Toyota RAV4

Рендер обновленного кроссовера Toyota RAV4. Изображение: CarsGuide

Бестселлер японского автопроизводителя, который заждался модернизации. В нынешнем виде кроссовер продается с 2019 года, и чтобы следовать всем современным тенденциям ему просто необходимо обновление.

О том, как изменится RAV4 с рестайлингом внешне и технически пока ничего неизвестно, но некоторые СМИ ждут, что машина прибавит в габаритах и обеспечит больший объем внутреннего пространства как для пассажиров, так и для их багажа.

Новое поколение Toyota Fortuner

Рендер нового поколения Toyota Fortuner. Изображение: Theottle

Автомобиль обещают построить на платформе TNGA-F, которая заменит устаревшую «тележку» IMV, а также сохранить его внедорожные качества. Под капот нового «Форчунер», по слухам, установят 2,8-литровый «дизель», который будет доступен как в простой, так и мягко-гибридной вариации.