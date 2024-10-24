Названы самые главные новинки Toyota 2025 года

Toyota до сих пор держит в секрете список новых моделей, которые могут увидеть свет в 2025 году. Но информация о некоторых из них просачивалась в прессу на протяжении многих лет. Daily-Motor составил список из главных новинок Toyota, запланированных к премьере на следующий год.
Toyota LandCruiser FJ
Один из самых ожидаемых внедорожников, которые готовятся японским автопроизводителем. Машина должна расширить семейство «Ленд Крузеров» новой бюджетной моделью.
По слухам, под капотом компактного вездехода будет работать 2,8-литровый мотор с невысоким уровнем гибридизации. Производство новинки хотят наладить в ноябре в Таиланде, а продажи начать в конце этого – начале 2025 года.
Обновленная Toyota RAV4
Бестселлер японского автопроизводителя, который заждался модернизации. В нынешнем виде кроссовер продается с 2019 года, и чтобы следовать всем современным тенденциям ему просто необходимо обновление.
О том, как изменится RAV4 с рестайлингом внешне и технически пока ничего неизвестно, но некоторые СМИ ждут, что машина прибавит в габаритах и обеспечит больший объем внутреннего пространства как для пассажиров, так и для их багажа.
Новое поколение Toyota Fortuner
Автомобиль обещают построить на платформе TNGA-F, которая заменит устаревшую «тележку» IMV, а также сохранить его внедорожные качества. Под капот нового «Форчунер», по слухам, установят 2,8-литровый «дизель», который будет доступен как в простой, так и мягко-гибридной вариации.