Новое поколение Lexus GX доехало до рынка Казахстана по удивительной цене

Премьера нового поколения внедорожника Lexus GX состоялась прошлым летом. Первым рынком для модели стали Соединенные Штаты Америки, а затем автомобиль начал появляться и в других странах. Накануне выяснилось, что GX свежей генерации стал ближе к России – машину теперь официально продают в соседнем Казахстане.

Автомобиль предлагается как в стартовом варианте, которое не может похвастать богатым оснащением, так и во внедорожной модификации Ovetrail.

Последняя выделяется наличием множества опций, предназначенных для офф-роуда, в том числе блокировки заднего дифференциала, ассистента спуска с горы и адаптивной подвески (E-KDSS), которая за счет увеличения хода колес способна улучшить стабильность подведения машины на бездорожье.

Двигатель для всех версий Lexus GX нового поколения, предназначенных для рынка Казахстана, может быть только один – это 3,5-литровый «наддувный» бензиновый V6, пришедший на смену 4,6-литровому V8. Его мощность равна 354 лошадиным силам, а пиковый крутящий момент составляет 650 Нм. Ассистирует мотору 10-скоростная автоматическая коробка передач.

Еще интереснее выглядят цены на автомобиль. В стартовой комплектации Lexus GX предложен казахстанским покупателям за 49 миллионов 900 тысяч тенге, что эквивалентно сумме в 9,8 миллиона рублей. Гораздо более богатый по оснащению вариант внедорожника Ovetrail оценили и вовсе в 55 миллионов тенге (примерно 10,8 миллиона рублей).

Конкурировать новому Lexus GX в Казахстане предстоит с китайским Tank 500, который стоит там практически в 2 раза дешевле.