Новое купе Lexus, которое заменит LC и RC: изображения и подробности

Этой весной в интернете появились слухи о планах Lexus заменить LC и RC на некую новую модель купе, которая должна уместить в себе преимущество готовящихся к снятию с производства спортивных автомобилей. Машина уже находится в стадии разработки. Подробности о ней накануне раскрыл японский портал «BestCarWeb», показав как она может выглядеть в серийном варианте.

Инсайдеры считают, что новинка «Лексус» будет позиционироваться как ортодоксальное спортивное купе с задним приводом и переднемоторной компоновкой, которое будет ставить во главу угла ощущение роскоши. Автомобиль получит агрессивный дизайн с характерными бумерангообразными светодиодными ДХО, а также ниспадающие блоки фар, широкий воздухозаборник по центру бампера, разделенный на две секции, и скрытые в кузове дверные ручки.

Сзади кузов новинки ждет появления агрессивного бампера с развитой нижней частью и двумя крупными патрубками выхлопа снизу, светодиодных фонарей с рисунком, выполненным в виде витиеватой линии, и встроенным в крышку багажника так называемым «утиным» спойлером.

Ожидается, что размеры нового купе премиального суббренда Toyota составят 4,8-метра в длину и 1,9-метра в ширину, что соответствует габаритам актуального Lexus LC. Под его капотом будет располагаться 3,5-литровый гибридный силовой агрегат, который впоследствии может быть заменен на полностью электрическую установку.

Премьера новинки «Лексус» должна состояться в ближайшие несколько лет.