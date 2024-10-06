«Старший брат» кроссовера Duster близок к долгожданной премьере

9 октября станет важной вехой для румынского суббренда Dacia, который собирается представить серийную версию концепт-кара Bigster. Автомобиль, позиционирующийся как старший родственник бестселлера Duster, покажут на Парижском автосалоне. Машина бросит вызов таким популярным моделям как Ford Kuga и Nissan Qashqai.

Официальные тизерные изображения новинки, выложенные в Сеть на днях, раскрывают мало деталей дизайна машины, но на них можно увидеть, что автомобиль укомплектуют Y-образными задними фонарями, напоминающими Duster.

При предполагаемой длине в 4,6-метра «Бигстер» будет позиционироваться как прямой соперник Ford Kuga, Volkswagen Tiguan и Opel Grandland. Машина окажется на 0,3-метра длиннее соплатформенного «Дастер» и своим появлением заполнит пробел в модельном ряду Dacia.

Салон новинки румынского бренда обещает быть просторным (опционально предложат до 7 мест) и хорошо оборудованным. Внутри ожидается появление 10,1-дюймового сенсорного дисплея, 7-дюймовой цифровой комбинации приборов и новейшей системы YouClip (крепления для различных практичных аксессуаров).

Приводить в движение машину предстоит гибридным силовым агрегатам, в том числе 1,6-литровому бензиновому мотору, работающему в связке с двумя электродвигателями (Hybrid 140). Эта силовая установка позволяет ездить до 80% в электрическом режиме по городу и задействовать бензин лишь в крайних случаях.

В продажу Dacia Bigster поступит в начале 2025 года.