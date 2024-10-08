Nissan обещает для нового внедорожника Patrol «горячую» версию Nismo

Компания Nissan представила новую генерацию полноразмерного внедорожника Patrol совсем недавно. Автомобиль пережил глобальную модернизацию впервые за последние 14 лет, изменившись как внешне, так и технически. Но вскоре у этой популярной модели появится более производительная версия. По крайней мере это обещают в самом «Ниссан».

Накануне старший вице-президент Nissan по глобальному дизайну Альфонсо Альбайс поделился с поклонниками «Патрола» хорошей новостью. По словам специалиста, в будущем реформенный Partol будет предлагаться в том числе в версии Nismo.

Топ-менеджер описал такой автомобиль для СМИ как «зверя», намекнув, что производительная модификация внедорожника будет продаваться на большем количестве рынков.

У Nissan уже есть прочная основа для того, чтобы дать Patrol больше мощности. В конце концов, его 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом является производным от 3,8-литрового твин-турбо Nissan GT-R.

Впрочем, как бы то ни было, стандартный двигатель, который уже установлен во внедорожнике, обладает мощностью 425 л.с. и крутящим моментом 700 Нм. Для справки, старый 5,6-литровый V8 в «Нисмо-варианте» выдавал 428 л.с. и 560 Нм.

Какой мощности стоит ждать от Patrol Nismo – пока точных цифр нет. Но учитывая, что предыдущая итерация этой модели выделялась увеличенной на 7% производительностью по сравнению со стандартным внедорожником – этот показатель выглядит неплохой отправной точкой.

Если домыслы журналистов найдут свое подтверждение, то можно ожидать в «заряженном» Patrol отдачи около 460 лошадиных сил.