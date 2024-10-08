Внедорожник Tank 500 пользуется ажиотажным спросом за пределами Китая

Компания Great Wall, владеющая брендом Tank, отчиталась об успехах крупного внедорожника Tank 500 за пределами «Поднебесной».

Маркетологи китайского автопроизводителя опубликовали пресс-релиз, в котором сообщили, что объемы реализации «пятисотого» на мировом рынке превысили отметку в 100 тысяч единиц.

Tank 500 стал второй моделью новоиспеченной марки «Танк». Автомобиль позиционируется как средний/большой внедорожник с брутальным дизайном и роскошным салоном.

Машина стала первенцем Tank, которая получила под капот 3-литровый бензиновый мотор V6 собственной разработки Great Wall, работающий в паре с 9-скоростным «автоматом». Максимальная мощность такого двигателя равна 354 лошадиным силам, а его пиковый крутящий момент равен 500 Нм.

В России Tank 500 появился в апреле прошлого года. На тот момент машина позиционировалась как флагман линейки бренда «Танк», но недавно на этом поприще ее сменил более крупный внедорожник Tank 700.

Цены на «пятисотый» на российском рынке сегодня начинаются с цифры в 5 миллионов 649 тысяч рублей (по РРЦ с официального сайта компании).