Ультра-редкий Nissan Skyline GT-R 1999 года продают на аукционе за 13 миллионов рублей

Nissan GT-R – один из самых знаменитых спорткаров японской марки. И у него существуют версии, которые обладают чрезвычайной редкостью. Один экземпляр из таких вариантов выставили на аукцион «Bring a Trailer».

Речь идет о модели Skyline GT-R V-Spec N 1999 года выпуска. Он выделяется на фоне остальных своим лимитированным тиражом, который составил менее 40 экземпляров.

Конкретно этот экземпляр является 19-м из 38 существующих на сегодняшний день машин. Автомобиль увидел свет в феврале 1999 года и выполнен в блестящем белом цвете.

Как и любой другой GT-R V-Spec N1, купе оснащено 18-дюймовыми шестиспицевыми колесами. В таком варианте отсутствует задний противотуманный фонарь и стеклоочиститель, но есть ксеноновые фары спереди и регулируемой заднее крыло.

Фирменное рулевое колесо установлено с правой стороны салона, отделка которого выполнена из серой ткани и вставок из замши с красной строчкой.

Под капотом автомобиля скрывается 2,6-литровый рядный 6-цилиндровый мотор, работающий в паре с 6-скоростной МКПП. Вся мощность в 246 лошадиных сил передается на четыре колеса.

В арсенал такой версии GT-R также входят обязательные атрибуты V-Spec, такие как дифференциал повышенного трения, система распределения крутящего момента между отдельными колесами и более жесткая подвеска.

За машину, пробег которой на одометре составляет менее 24 тысяч километров, просят 136 тысяч долларов (порядка 13 миллионов рублей), но торги еще на закончены и эта сумма может стать выше уже в ближайшие дни.