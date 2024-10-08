Новая Toyota RAV4 (2025): что о ней известно

Спустя шесть лет после запуска текущего поколения знаменитого японского кроссовера RAV4 компания Toyota готова к тому, чтобы провести его полноценный рестайлинг. Появление реформенного автомобиля ждут в следующем году, но как он изменится пока доподлинно неизвестно.

На днях портал «Motortrend» раскрыл о новинке «Тойота» все известные на сегодняшний день подробности. По мнению западных журналистов, машину могут ждать серьезные перемены.

Премьера обновленного «РАВ4» должна состояться осенью 2025 года (на автосалоне в Мюнхене). Кроссовер может получить небольшие перемены по части экстерьера, но заметно преобразиться с точки зрения техники.

Инсайдеры пророчат для новинки три новых двигателя, два из которых с большой долей вероятности окажутся неподключаемыми гибридами на 1,5- и 2-литра. В их числе может оказаться силовая установка, подготовленная в рамках партнерства с китайским BYD.

Такая версия RAV4 2025 позволит ему проезжать на электричестве до 120 километров, а также совмещать в себе мощность, превышающую 400 л.с.

Кроссовер должен оказаться близок по длине к отметке в 4,7-метра или даже превысить ее, что окажется на несколько сантиметров больше по сравнению с вариантом, который сейчас доступен в продаже.

Предполагается, что машина немного подорожает по сравнению с текущей моделью, за которую сейчас в России (параллельно импортированные варианты) просят от 4 миллионов 95 тысяч рублей.