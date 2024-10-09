В Сеть слили фото интерьера электрической версии кроссовера Tata Harrier

Индийский автопроизводитель Tata готовится к выходу очередной своей новой модели. Вслед за кросс-купе Curvv компания планирует выпустить электрическую версию кроссовера Harrier. Машина с индексом EV выйдет в продажу в 2025 году. Как она будет выглядеть пока непонятно, но на днях фотошпионам удалось запечатлеть ее кузов и салон во время испытаний.

Кузов «паркетника» обклеен в камуфляжную пленку, но даже сквозь нее видно, что машина будет лишена традиционной для автомобиля с ДВС решетки радиатора.

Что касается ее внутреннего убранства, то здесь все оказалось более открыто. На последних шпионских снимках видна вся передняя панель электрического индийского вседорожника, которая выглядит практически идентичной версии машины с двигателем внутреннего сгорания.

Интерьер Harrier EV щеголяет встроенным в верхнюю часть «торпедо» динамиком, а также желтыми акцентами, проходящими вдоль всей панели. Особое внимание на снимке привлекает большой 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, поддерживающей беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto.

Помимо него на фотографии видна цифровая комбинация приборов, беспроводная зарядка для смартфона, 4-спицевый руль и сенсорная панель климат-контроля, а также дефлекторы обдува, короткий селектор трансмиссии, электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания, 360-градусная камера кругового обзора и панорамный люк в крыше.

В основе Tata Harrier EV будет лежать платформа Acti.EV. «Тележка» совместима с элементами, соответствующими передовым мировым стандартам и способна демонстрировать запас хода той Ильиной модели от 300 до 600 километров.

Технические характеристики новинки пока не раскрыты, но ходят слухи, что она будет предлагаться с тяговой батареей емкостью 60 кВт/ч, обеспечивающей запас хода около 500 километров. Электрический «паркетник» оснастят двумя электродвигателями (по одному на каждой из осей), что позволит сделать его полноприводным.