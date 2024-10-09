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В Сеть слили фото интерьера электрической версии кроссовера Tata Harrier

Батарейный кроссовер Tata получит салон, сильно похожий на вариант с ДВС

Текст: Алексей Шмидт
tata harrier ev

Индийский автопроизводитель Tata готовится к выходу очередной своей новой модели. Вслед за кросс-купе Curvv компания планирует выпустить электрическую версию кроссовера Harrier. Машина с индексом EV выйдет в продажу в 2025 году. Как она будет выглядеть пока непонятно, но на днях фотошпионам удалось запечатлеть ее кузов и салон во время испытаний.

Кузов «паркетника» обклеен в камуфляжную пленку, но даже сквозь нее видно, что машина будет лишена традиционной для автомобиля с ДВС решетки радиатора. 

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Что касается ее внутреннего убранства, то здесь все оказалось более открыто. На последних шпионских снимках видна вся передняя панель электрического индийского вседорожника, которая выглядит практически идентичной версии машины с двигателем внутреннего сгорания. 

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Интерьер Harrier EV щеголяет встроенным в верхнюю часть «торпедо» динамиком, а также желтыми акцентами, проходящими вдоль всей панели. Особое внимание на снимке привлекает большой 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, поддерживающей беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto.

Помимо него на фотографии видна цифровая комбинация приборов, беспроводная зарядка для смартфона, 4-спицевый руль и сенсорная панель климат-контроля, а также дефлекторы обдува, короткий селектор трансмиссии, электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания, 360-градусная камера кругового обзора и панорамный люк в крыше. 

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В основе Tata Harrier EV будет лежать платформа Acti.EV. «Тележка» совместима с элементами, соответствующими передовым мировым стандартам и способна демонстрировать запас хода той Ильиной модели от 300 до 600 километров. 

Технические характеристики новинки пока не раскрыты, но ходят слухи, что она будет предлагаться с тяговой батареей емкостью 60 кВт/ч, обеспечивающей запас хода около 500 километров. Электрический «паркетник» оснастят двумя электродвигателями (по одному на каждой из осей), что позволит сделать его полноприводным.

Фото:Team-BHP

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