В России теперь предлагают самый маленький кроссовер Lexus

Компания Lexus, как и все остальные крупные автопроизводители, в последнее время пытается активно бороться за покупателей в одном из самых конкурентных сегментов рынка – классе компакт-кроссоверов. Помочь ей в этом призван ее новый маленький SUV, который появился совсем недавно и теперь предлагается в том числе в России.

По данным Daily-Motor.Ru, до нашего рынка добрались новые субкомпактные кроссоверы Lexus LBX. Автомобили приехали из Южной Кореи по параллельному импорту и предлагаются «серыми» автосалонами как в виде живых машин, так и под заказ.

Lexus LBX представляет собой самый маленький кроссовер в линейке этого премиального суббренда Toyota. Его длина составляет всего 4,2-метра, а ширина и высота равны 1,8 и 1,6-метрам соответственно. Расстояние между ступицами в случае с LBX соответствует цифре в 2,6-метра.

Машина построена на архитектуре GA-B, ранее легшей в основу европейской версии «паркетника» Toyota Yaris Cross.

В России автомобиль предлагают в гибридной модификации, оснащение которой включает в себя 1,5-литровый ДВС, работающий в паре с электромотором. Мощность такого тандема равна 136 лошадиным силам, а привод передний.

Цены на добравшиеся до нашего рынка кроссоверы LBX начинаются от 6 миллионов 25 тысяч рублей.