Инсайдеры показали новый Toyota GR86 и раскрыли о нем первые подробности

Toyota GR86 и его близнец Subaru BRZ являются чрезвычайно популярными моделями в своем классе. Их покупают за относительно невысокую цену и отличные ходовые качества, позволяющие использовать машины на треке.

В скором времени бюджетный спорткар Toyota перейдет в новое поколение. Как оно будет выглядеть и насколько сильно изменится технически рассказали журналисты инсайдерского агентства «Best Car».

Японское издание опубликовало серию неофициальных рендеров GR86, на которых купе показалось в совершенно новом дизайне. Автомобилю досталась узкая двухуровневая оптика, работающая на светодиодных элементах, широкая решетка радиатора, рельефный капот, ярко выраженные задние крылья, а также новый дизайн задних фонарей и бампера.

Вместе с тем, журналисты утверждают, что в новой генерации GR86 предстоит отказаться от оппозитного мотора, место которого под капотом машины займет рядный 3-цилиндровый турбрированный гибрид. В качестве ДВС в нем может выступить 1,6-литровый агрегат, который заменит нынешний атмосферник, а максимальная мощность установки должна составить более 300 лошадиных сил.

Параллельно с ним в продажу должен выйти и его клон в лице Subaru BRZ, но, похоже, ему предстоит сохранить либо собственный оппозитный мотор, либо на этот раз получить силовой агрегат Toyota.

Премьера обеих моделей ожидается уже в 2025 году.