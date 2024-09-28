Эти двигатели Toyota способны ходить до миллиона километров

Автомобили японской марки Toyota обладают незыблемой репутацией надежности. И в большинстве своем она основана на их безотказных моторах, которые не требуют к себе серьезного внимания в течение эксплуатации, поскольку практически не ломаются.

Но какие именно двигатели способны проезжать невероятную для большинства современных моторов отметку в 1 миллион километров? Ответить на этот животрепещущий вопрос взялись журналисты «Auto.Mail», составившие список моторов-миллионников Toyota, а также автомобилей, которые прячут их под своими капотами.

В числе таких силовых агрегатов оказался двигатель, известный как 3S-FE. 2-литровый бензиновый агрегат шел в комплекте с бестселлерами «Тойота» – Camry и Corolla, а также с другими моделями компании. Мотор считается практически неубиваемым и способным при должном обслуживании выхаживать невероятные километражи.

Кроме него эксперты отмечают 2,5-литровый агрегат 1JZ-GE и 3-литровый 2JZ-GE, зарекомендовавшие себя как супер-надежные в моделях Chaser, Crown, Cresta и Mark II. Не менее безотказным считается двигатель 1UZ-FE, устанавливавшийся под капот моделей Crown, Soarer, Aristo.

Есть в гамме «Тойоты» и долговечные дизельные моторы. Один из таких – серия двигателей 1HD. Первоначально их предлагали для коммерческих моделей компании, но затем стали ставить на популярнейший Land Cruiser.

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что три самых надежных двигателя для кроссоверов и внедорожников выпускает один автопроизводитель. Оказалось, что им является бренд Toyota.