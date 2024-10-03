В Японии очень ждут возрождения легендарного Mitsubishi Pajero Mini

Mitsubishi может возродить легендарную внедорожную модель – Pajero Mini. С такими заголовками на днях появились статьи в японской прессе.

Сразу несколько крупных изданий из «Страны восходящего солнца» (Best Car и Kuruma-News) опубликовало статьи, посвященные потенциальному воскрешению Pajero Mini, а также представили собственное видение такого проекта.

Инсайдеры считают, что возвращение этого внедорожника, снятого с продаж в 2012 году, имеет смысл лишь в совершенно ином виде по сравнению с оригиналом.

К примеру, портал «Best Car» предполагает, что автомобиль спроектируют на новой мини-платформе для электромобилей. Внедорожник получит прочный кузов, длинноходную подвеску и «зубастые» шины большого диаметра, предназначенные для «офф-роуда».

Вместе с тем, другое крупное японское издание «Kuruma-News» утверждает, что разработка нового Pajero Mini уже стартовала и в ней участвует не только Mitsubishi, но и Nissan в рамках альянса Nissan Mitsubishi Kei Vehicle (NMKV).

В качестве отправной точки для проекта выбрана платформа CMF-A, а в качестве двигателей планируется использование как атмосферных и турбированных двигателей, так и гибридов.

Официального подтверждения всей этой информации от представителей Mitsubishi пока нет. Сроки появления нового «Паджеро Мини», если ему действительно дали «зеленый свет», также не раскрываются.