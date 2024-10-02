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Бюджетник Nissan Almera получил версию «под спорт»

У недорогого седана "Ниссан" для Азии появилось околоспортивное исполнение

Текст: Михаил Романченко
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Весной прошлого года Nissan представил реформенную модификацию седана Almera. Такие машины сейчас продаются в Юго-Восточной Азии и пользуются хоть и незначительным, но спросом среди местных покупателей. На днях выяснилось, что японский бюджетник на этих рынках получил новую околоспортивную версию, названную VL Sport.

Речь идет о новой «топовой» модификации «Альмеры», которая добавляет к экстерьеру 4-дверки обвес и ряд спортивных элементов декора. В их число входят: другие корпуса противотуманных фар, углубленный передний сплиттер, дополнительный хром, боковые юбки, накладки на заднем бампере и спойлер на крышке багажника. 

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Ко всему этому прилагается пара обновлений в интерьере. Приборная панель получила отделку из черной кожи с темно-оранжевой строчкой, а дверные карты обзавелись тем же материалом, но серого цвета. Сиденья автомобиля украсили спортивной вышивкой, чтобы их можно было отличать от базовой версии VL.

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Двигатель и подвеска Almera VL Sport не изменились. Машины продолжат продавать с литровой «наддувной тройкой», связанной с бесступенчатым вариатором. 

В продажу в Юго-Восточной Азии оспортивленная «Альмера» поступит в ближайшие дни. Просить за нее будут от 21 тысячи 260 долларов или 2 миллиона рублей по нынешнему курсу. 

Фото:Nissan

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