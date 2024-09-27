В свежих Toyota Corolla обнаружилось несколько серьезных проблем, ставших головной болью для их владельцев

Toyota Corolla остается самым популярным автомобилем в мире. Редизайн, пережитый моделью в 2020 году, был неплохо принят покупателями и позволил машине сохранить статус мирового бестселлера. Впрочем, некоторые владельцы таких «Королл» уже столкнулись с тревожными механическими проблемами, которые могут привести к отзывным кампаниям в отношении их автомобилей.

Обладатели Toyota Corolla, выпущенных после 2020 года, сетуют на форумах на то, что их машины обладают дорогостоящим дефектом охлаждающей системы. В общей сложности владельцы этой модели подали в официальные органы 17 жалоб на двигатели машин Corolla, большинство из которых связаны с неисправностью перепускного клапана охлаждающей жидкости.

Проблема возникает примерно между 48 тысячами – 112 тысячами километров пробега. И связана она с неисправностью перепускного клапана охлаждающей жидкости, который трескается и начинает протекать. Дефект приводит к срабатыванию универсальной сигнальной лампы о необходимости технического обслуживания автомобиля.

Некоторые владельцы современных Corolla заявляют, что это выглядит так же, как напоминание о замене масла, но на самом деле сигнал говорит о неисправности двигателя.

Но еще более объемной проблемой, затрагивающей Corolla, являются ее частые неисправности по электрике. Поломки преследуют некоторых владельцев Corolla 2022 и 2023 модельных годов, 143 из которых уже подали жалобы в организацию NHTSA и требуют проведения отзывной кампании в отношении своих машин.

Пострадавшие утверждают, что во время движения сталкиваются с загоранием сигнальных огней приборной панели, за которым следует потеря мощности.

Другие владельцы машины рассказывают, что в их автомобилях барахлит система зарядки батареи от генератора, а также ослабляются клеммы аккумулятора, что после остановок приводит к невозможности запуска двигателей.