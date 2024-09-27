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Японский пикап Toyota Hilux превратили в военный грузовик, готовый к бою

Он отправится на службу в австралийскую армию

Текст: Алексей Шмидт
Toyota Hilux MUV 2

Австралийская компания Supacat представила военный грузовик на базе Hilux, который вскоре отправится на службу в армию. Машина получила название MUV, сокращение от Medium Utility Vehicle, и построена на шасси Toyota Hilux с двойной кабиной и оснащен аксессуарами. Что в ней особенного? Дополнительный комплект колес сзади, превращающий его в силовую установку 6×6.

Копия Toyota Hilux MUV 7 1

Три оси в сочетании с цепкими шинами позволяют этому пикапу преодолевать более труднопроходимую местность, используя преимущества надежного шасси Toyota с лестничной рамой. В Supacat утверждают, что модель подходит для «бездорожья и прибрежных операций», чем объясняются наличие у нее шноркеля и силовых бамперов.

Toyota Hilux MUV 6

Дополнительные аксессуары включают светодиоды, дополняющие галогенные фары, металлические боковые подножки, антенну GPS и специальную камуфляжную военную пленку на кузове. 

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Изготовленная на заказ задняя часть обеспечивает достаточно места для оружия и специальной техники, аккуратно расставленных по модульным полкам и стеллажам.

Toyota Hilux MUV 3

При грузоподъемности 3 тонны и полной массе транспортного средства 6,5 тонн, MUV не является легким. 

В то время как технические характеристики все еще держатся в секрете, Supacat предлагает обновление для 2,8-литрового турбодизельного двигателя, который выдает 201 л.с. (150 кВт / 204 л.с.) и 500 Нм крутящего момента в стандартной Toyota Hilux. Мотор может работать в паре как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Стоимость переделки обычного Hilux в военный не уточняется.

Фото:Supacat

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