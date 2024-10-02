Hyundai Palisade следующего поколения приоткрыл занавесу тайны 

Флагманский вседорожник в гамме Hyundai представлен в ней c 2018 года. В 2022-м году машина обновилась, а теперь ее ждет плановая смена генерации, которая должна привнести изменения не только в дизайн, но и в техническую часть модели.

Австралийская пресса в лице журнала «Drive» показала неофициальные изображения этой корейской новинки, а также раскрыла о ней все известные на сегодняшний день подробности.

Цифровые художники из «Зеленого континента» уверяют, что внешне преемнику «Палисада» предстоит примерить на себя совершенно новый экстерьер, который будет выглядеть более мужественно, чем раньше. Элементы дизайна машины получат оквадраченные формы, а боковины будут близки по философии к недавно модернизированному кроссоверу Hyundai Santa Fe.

Перемены ждут и техническую сторону автомобиля. Ожидается, что его 3,8-литровый бензиновый мотор предыдущего поколения будет заменен на новый 3,5-литровый V6 с турбонаддувом производный от того, что уже используется в премиальных моделях Genesis.

Что касается 2,2-литрового «турбодизеля», то вместо него под капотом нового Palisade расположится 2,5-литровый бензиновой-электрический агрегат (гибрид).

Сроки премьеры флагмана SUV-линейки Hyundai пока не раскрываются, но ранее корейская пресса писала, что производство машины хотят начать в декабре 2024 года. Если эта информация подтвердится, то продажи второй генерации Palisade стартуют в начале 2025 года.