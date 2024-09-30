Новая Mitsubishi Delica D:6 может появиться в продаже уже в 2026 году

Текущая генерация кроссвэна Mitsubishi Delica (D:5) остается в строю с 2007 года. Несмотря на то, что постепенно машина эволюционировала, в Mitsubishi готовят ее следующее поколение. Накануне в японских СМИ о нем появились новые оптимистичные подробности.

Как сообщает портал «Best Car», премьера новой Delica может состояться в относительно близкие сроки – ориентировочно в 2026 году. Машина будет создана на базе концепт-кара D:X, представленного на выставке Japan Mobility Show в 2023 году.

У прототипа новая «Делика» должна позаимствовать не только отдельные элементы дизайна, но еще и необычную компоновку в салоне, где ряд кресел будут иметь поворотную конструкцию.

Цифровые художники предполагают, что серийный автомобиль примерит на себе агрессивный дизайн и неожиданные формы. Спереди кроссвэн может получить Т-образную оптику, а также обзавестись рядом деталей, которые появились в свежей генерации пикапа Triton (L200).

По слухам, новой Delica D:6 предстоит оказаться гибридом. В основе машины будет лежать платформа кроссовера Outlander, которая вместе с собой привнесет в ее оснащение новую подзаряжаемую силовую установку (PHEV).

Если верить инсинуациям в отношении этого проекта, среди опций, которые готовят для свежей «Делики», значится камера под днищем, которая будет проецировать на экран мультимедийной системы изображение всех изъянов на пути, тем самым позволяя водителю лучше маневрировать на бездорожье.