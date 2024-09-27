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Новый Mitsubishi Pajero получит брутальное «лицо» и роскошное оснащение

Прогноз дизайнера

Текст: Алексей Шмидт
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Внедорожник Pajero состоял в модельной линейке компании Mitsubishi в период с 1982 по 2021 год, представляя собой утилитарный внедорожник без каких-либо намеков на премиальность. Но недавно пошли слухи о возрождении этой модели, причем в виде люксовой модели. Филиппинский дизайнер Енох Гонсалес выпустил серию рендеров, на которых предсказал внешность нового «Паджеро».

В опубликованных изображениях, сделанных на основе компьютерной графики, весь кузов Pajero следующего поколения обладает аккуратным квадратным стилем. В отличие от суровой наружности, которая была присуща его предшественнику, машина производит впечатление урбанистического автомобиля. 

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Спереди японский внедорожник новой генерации щеголяет решеткой радиатора, напоминающей по дизайну пикап Triton (L200), фарами узкой формы со светодиодами, а также защитой бампера, выкрашенной в серебристый цвет. 

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Корма машины, продемонстрированной на рендере, выделяется отсутствием запасного колеса, а также выглядит достаточно просто, тогда как задние фонари обладают роскошным Т-образным дизайном и совпадают по рисунку с головной оптикой.

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Чего ожидать от оснащения нового Pajero пока сказать сложно. По свежим слухам, машина может получить как прочное шасси на основе лестничной рамы, так и несущий кузов, помимо которых обзавестись гибридным силовым агрегатом мощностью около 390 л.с. В ее арсенал должны войти роскошные опции, свойственные моделям премиального класса.

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Премьеру новинки ждут в конце 2026 – начале 2027 года.  

Фото:Enoch Gonzales

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