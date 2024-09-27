Новый Mitsubishi Pajero получит брутальное «лицо» и роскошное оснащение

Внедорожник Pajero состоял в модельной линейке компании Mitsubishi в период с 1982 по 2021 год, представляя собой утилитарный внедорожник без каких-либо намеков на премиальность. Но недавно пошли слухи о возрождении этой модели, причем в виде люксовой модели. Филиппинский дизайнер Енох Гонсалес выпустил серию рендеров, на которых предсказал внешность нового «Паджеро».

В опубликованных изображениях, сделанных на основе компьютерной графики, весь кузов Pajero следующего поколения обладает аккуратным квадратным стилем. В отличие от суровой наружности, которая была присуща его предшественнику, машина производит впечатление урбанистического автомобиля.

Спереди японский внедорожник новой генерации щеголяет решеткой радиатора, напоминающей по дизайну пикап Triton (L200), фарами узкой формы со светодиодами, а также защитой бампера, выкрашенной в серебристый цвет.

Корма машины, продемонстрированной на рендере, выделяется отсутствием запасного колеса, а также выглядит достаточно просто, тогда как задние фонари обладают роскошным Т-образным дизайном и совпадают по рисунку с головной оптикой.

Чего ожидать от оснащения нового Pajero пока сказать сложно. По свежим слухам, машина может получить как прочное шасси на основе лестничной рамы, так и несущий кузов, помимо которых обзавестись гибридным силовым агрегатом мощностью около 390 л.с. В ее арсенал должны войти роскошные опции, свойственные моделям премиального класса.

Премьеру новинки ждут в конце 2026 – начале 2027 года.