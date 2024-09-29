Владельцы Nissan Rogue (американский X-Trail) жалуются на вонь, проникающую в салон их машин

Третья генерация кроссовера Nissan Rogue (американская версия X-Trail) оказалась большим скачком вперед по сравнению с предшественником, но, судя по недавно поданному против компании иску, у него есть как минимум один неприятный момент, который не устраивает владельцев.

По данным «CarsCoops», «паркетники» Rogue 2021-2023 модельных годов обладают одной странной особенностью – в их салон проникает запах газовых паров. Проблема, предположительно вызвана дефектами в системе принудительной вентиляции Картера (PCV).

В иске, поданном против Nissan в окружном суде США, говорится, что от попадания неприятных запахов в салон машины страдают экземпляры Rogue, оснащенные полуторалитровым 3-цилиндровым двигателем с турбонаддувом. Владельцы таких машин утверждают, что неисправные компоненты в системе PCV позволяют топливу просачиваться через пористые резиновые детали.

Газы могут проникать в салон автомобилей, вызывая у водителя и пассажиров плохое самочувствие, головные боли, слезливость глаз, головокружение и тошноту, тем самым создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения.

Что самое интересное в этом деле, обладатели дефектных Rogue заявляют, что обращались с этой проблемой к дилерам, но все они отвечали: «ремонт машин невозможен».

В Nissan, похоже, также не готовы вставать на сторону потерпевших. В компании заявляют, что истцы ошибаются, утверждая, что автопроизводитель знал о проблеме с попаданием неприятного запаха в салон их машин, а значит не может быть привлечен к ответственности по делу о мошенническом сокрытии дефекта. Адвокаты Nissan обратились в суд с просьбой прекратить это дело.