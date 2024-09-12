Редкий брутальный внедорожник Mitsubishi Pajero Evolution продают дешевле, чем стоит Lada Niva

В мире внедорожником существует несколько моделей, которые способны приковывать к себе особое внимание. И один из них Mitsubishi Pajero Evolution. Это мощный японский вездеход, созданный для омологации версии, которая участвовала в ралли «Дакар» и одержала 12 побед в гоночных соревнованиях.

Серийные экземпляры Pajero Evolution редкость даже несмотря на то, что их было построено порядка 2500 единиц. Чаще всего владельцы стараются не продавать такие машины, ведь считается, что с годами они будут только дорожать. Но недавно кто-то все же решил расстаться со своим 3-дверным внедорожником, ведь такой лот появился на аукционе «Collecting Cars».

Речь идет об экземпляре Pajero Evolution, выпущенном в мае 1999 года. В настоящее время машина находится в Швеции, где была зарегистрирована в августе 2022 года. Автомобиль выкрашен в цвет Summit White и обладает салоном из черной ткани и деталями из углеволокна.

В оснащение внедорожника входят 16-дюймовые легкосплавные колеса в шестиспицевом дизайне, обутые в покрышки BFGoodrich All-Terrain A/T, прикрывающие желтые тормозные суппорты. Кроме них автомобиль способен похвастать наличием блокировки межосевого дифференциала, электроприводом наружных зеркал и кондиционером.

Нынешний владелец обновил оснащение машины, установив на нее выхлопную систему из нержавеющей стали, мультимедийную систему Sony и педали Ralliart, а также сабвуфер. Вместе с внедорожником он готов отдать все его оригинальные детали – от выхлопных труб до шноркеля, накладок на фары, амортизирующих пластин и стереосистемы Kenwood.

Под капотом Pajero Evolution, выставленного на торги, установлен оригинальный 3,5-литровый атмосферный двигатель 6G74 V6, развивающий 280 лошадиных сил. Ассистирует ему автоматическая коробка передач, передающая всю мощность на систему полного привода. Пробег машины равен 145 тысячам 558 километрам.

На момент написания статьи на лот скопилось 14 предложений цены. Самая высокая составляет 6 тысяч 900 евро или около 700 тысяч рублей, что ниже, чем сейчас стоит новая Lada Niva Legend. Торги завершатся в понедельник, 16 сентября.